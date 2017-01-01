В Японии создали летающий мотоцикл
Японские инженеры готовят к анонсу на выставке Tokyo Motor Show мотоцикл без колёс, который словно сошёл с экрана боевика в стиле киберпанк. Но, в отличие от киношных аналогов, летает он по-настоящему.
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Технически Speeder — транспортное средство с вертикальным взлётом и посадкой, полёт которого происходит на высоте нескольких десятков сантиметров над землёй.
"Летающий мотоцикл" оснащён двумя двигателями (по одному в передней и задней частях корпуса), пропеллеры которых придают ему подъёмную силу. Для движения вперёд и поворотов предназначены вспомогательные двигатели, расположенные по бокам углепластикового корпуса.
Детальные технические характеристики необычного транспорта производитель не раскрывает. Ожидается, что в серийное производство Speeder поступит во второй половине 2021-го — предположительно новинка найдёт применение в качестве транспорта для спасательных операций в различных условиях, в том числе на воде, в болотах и пустынях.
Напомним, ранее сообщалось. что британец Колин Ферз смастерил летающий байк.
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