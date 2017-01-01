Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Японии создали летающий мотоцикл

Комментариев: 0
Мотоцикл покажут на выставке Tokyo Motor Show .
Летающий мотоцикл
Летающий мотоцикл
cdrinfo.com

Японские инженеры готовят к анонсу на выставке Tokyo Motor Show мотоцикл без колёс, который словно сошёл с экрана боевика в стиле киберпанк. Но, в отличие от киношных аналогов, летает он по-настоящему.

Читай также: В США испытали летающий мотоцикл

Технически Speeder — транспортное средство с вертикальным взлётом и посадкой, полёт которого происходит на высоте нескольких десятков сантиметров над землёй.

"Летающий мотоцикл" оснащён двумя двигателями (по одному в передней и задней частях корпуса), пропеллеры которых придают ему подъёмную силу. Для движения вперёд и поворотов предназначены вспомогательные двигатели, расположенные по бокам углепластикового корпуса.

Детальные технические характеристики необычного транспорта производитель не раскрывает. Ожидается, что в серийное производство Speeder поступит во второй половине 2021-го — предположительно новинка найдёт применение в качестве транспорта для спасательных операций в различных условиях, в том числе на воде, в болотах и пустынях.

Напомним, ранее сообщалось. что британец Колин Ферз смастерил летающий байк.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: мотоцикл, концепт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь