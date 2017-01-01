Как обыграть лохотроны: Эксперименты
Можно ли обмануть аттракционы, которые выманивают деньги у отдыхающих?
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Когда-нибудь задумывались, что проходя мимо некоторых аттракционов.. Что это лохотроны? Которые из вас вытягивают деньги! В которых просто-напросто обычному смертному выиграть нельзя! В видео решили проверить все из них и попытались обыграть каждый! И у блогеров из It's Mamix это получилось!
Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.
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