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Как обыграть лохотроны: Эксперименты

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Можно ли обмануть аттракционы, которые выманивают деньги у отдыхающих?

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Когда-нибудь задумывались, что проходя мимо некоторых аттракционов.. Что это лохотроны? Которые из вас вытягивают деньги! В которых просто-напросто обычному смертному выиграть нельзя! В видео решили проверить все из них и попытались обыграть каждый! И у блогеров из It's Mamix это получилось!

Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.

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Теги: видео, эксперименты
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