Видео дня: МастерШеф 9 сезон и 17 пранков и лайфхаков для животных

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17 пранков и лайфхаков для животных

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Домашние животные – наши лучшие друзья! А блогеры из Трум Трум просто обожают разыгрывать друзей, а еще – дурачиться со своими любимыми кошками и собаками.

Что нужно для лайфхаков: старая игрушка-медведь, ножницы, фольга, бутылка Кока-Колы, нарисованные зубы кролика, пищевая плёнка и пластиковые глазки.

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 3 от 13.09.2019

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Не пропустите МастерШеф сезон 9 выпуск 3 от 13.09.2019! Количество участников внезапно сократилось до 18-и, поэтому судьи решили вернуть несколько знакомых лиц.

Борщ и мисо-суп, украинские вареники и японские пельмени, котлета по-киевски с пюре из батата – это именно тот фьюжн, который судьи ждали от участников. Первые слезы и ссоры на проекте не заставили себя долго ждать и появились уже на первых этапах работы в командах.

Напомним, днем ранее в тренды попали MONATIK - Каждый раз и Зашкварные истории.