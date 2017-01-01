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Облачный игровой сервис Stadia будет работать на смарт-ТВ с Android

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Google обещает добавить игровой сервис во все телевизоры с поддержкой их ОС.
Stadia будет работать и на ТВ
Stadia будет работать и на ТВ
ferra.ru

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Google официально объявила о том, что компания добавит поддержку фирменного потокового сервиса Stadia в умные телевизоры, работающие на базе Android TV, уже в следующем году.
По имеющимся данным, произойти этого должно с выходом Android 11, что означает дату запуска ближе к концу 2020 года. В 2019-м же планируется, что Stadia будет запущена на территории четырнадцати стран, а стоимость подписки Stadia Pro составит всего лишь 10 долларов или евро в месяц, в зависимости от страны.

Напомним, что ценовая политика Google подразумевает, что игры, выходящие на Google Stadia, будут стоить примерно столько же, сколько они стоят и на других платформах, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft научит телефоны превращаться в игровые приставки.

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Теги: Google, Android TV, Stadia
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