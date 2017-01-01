Lenovo запатентовал сгибающийся смартфон

Смартфон может быть реинкарнацией Motorola RAZR.

Как будет выглядеть новая версия легендарного телефона Motorola RAZR, пока неясно: аппарат еще не был официально представлен. Предполагается, что презентация состоится уже в этом году и что смартфон будет похож на знаменитую «раскладушку». Недавно, впрочем, нидерландский портал LetsGoDigital заметил патент компании Lenovo (которой принадлежит Motorola), в котором описывается довольно необычный гибкий смартфон — с крупным экраном, имеющим внизу две линии сгиба: возможно, речь идет о будущей версии RAZR?

Патент на смартфон LetsGoDigital

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Две линии сгиба позволят складывать аппарат таким образом, чтобы вверху оставалась открытой небольшая часть экрана. Аппарат, описываемый в патенте, демонстрируется на рендерах, которые подготовил на основе документа LetsGoDigital; можно заметить, в частности, одинарную камеру и дактилоскопический сканер на задней панели.

Патент на смартфон LetsGoDigital

Разумеется, пойдет ли когда-либо описываемое устройство в серийное производство, станет ли оно новой версии RAZR, неизвестно — речь идет пока только о патенте.

Напомним, ранее сообщалось, что LG готовит к выходу сгибающийся планшет.