Устройство для прыжков из стрейч-пленки: Эксперименты

Можно ли сделать батут из пленки?

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Блогеры из KREOSAN решили подарить радость детям своего села и сделали батут из 100 слоев стрейч-пленки.

Хорошо ли он пружинит? Не порвется ли? Скорее смотри, что же получилось.

Напомним, ранее блогеры создали батут из канцелярских резинок.