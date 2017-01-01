Устройство для прыжков из стрейч-пленки: Эксперименты
Можно ли сделать батут из пленки?
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Блогеры из KREOSAN решили подарить радость детям своего села и сделали батут из 100 слоев стрейч-пленки.
Хорошо ли он пружинит? Не порвется ли? Скорее смотри, что же получилось.
Напомним, ранее блогеры создали батут из канцелярских резинок.
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