Искусственный интеллект смог анонимизировть снимки

Нейросеть меняет лица на фото.

За последние годы искусственные интеллекты научились распознавать лица не хуже людей и создавать изображения новых, несуществующих лиц. Фрэне Линдсет (Frank Lindseth) и его коллеги из Норвежского научно-технологического института объединили эти способности, разработав технологию Deep Privacy. Об этом они пишут в статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов ArXiv.Org.

Искусственная замена лица arxiv.org

Читай также: Через 30 лет искусственный интеллект будет умнее человека в тысячи раз

Авторы спроектировали и обучили нейросеть анализировать входящее изображение, распознавая положение и ориентацию сфотографированного лица и основных его черт, которые должны быть заменены для достижения анонимизации. Результаты ее работы поступают на вход генеративной нейронной сети (GAN) вместе с исходным снимком, на котором отмеченный как «лицо» участок удален. Нейросеть заполняет его, сохраняя положение каждого ключевого элемента.

Разработчики показали, что новый подход анонимизирует портреты не хуже таких элементарных способов, как, например, выделение и сильное размытие лица. Вместе с тем, он не нарушает общей картины изображенного на снимке.

“Все до единого лица на этих фотографиях — сгенерированные“, — не без гордости пишут создатели Deep Privacy, комментируя иллюстрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился превращать зиму в лето.