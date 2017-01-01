Взрыв зажигалки под водой: Эксперименты
Как ведут себя предметы под водой?
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Что произойдет, если попытаться зажечь зажигалки под водой? В этом видео блогеры из канала Ремесленник провели удивительные тесты и эксперименты под водой с использованием таких вещей, как WD-40, зажигалки, кока-кола, мягкие шарики от стресса и многое другое.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как приготовить шашлык на лаве.
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