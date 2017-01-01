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Взрыв зажигалки под водой: Эксперименты

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Как ведут себя предметы под водой?

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Что произойдет, если попытаться зажечь зажигалки под водой? В этом видео блогеры из канала Ремесленник провели удивительные тесты и эксперименты под водой с использованием таких вещей, как WD-40, зажигалки, кока-кола, мягкие шарики от стресса и многое другое.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как приготовить шашлык на лаве.

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Теги: видео, эксперименты
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