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В США украинский хакер признал вину, чтобы не сесть пожизненно

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Теперь ему грозит только 25 лет, с вычетом уже проведенных за решеткой.
Федор Гладырь ждет суда
Федор Гладырь ждет суда
columbiadailyherald.com

Власти США обвинили украинца Фёдора Гладыря в краже данных кредитных карт более чем 15 миллионов человек. Общий срок наказания за все случаи воровства данных превышал несколько сотен лет. Однако хакеру удалось его снизить чистосердечным признанием.

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Изначально предъявленных обвинений было 26. Хакеру пришлось пойти на сделку со следствием. Признав свою вину, он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Кроме того, ему зачтётся то время, которое он уже провёл за решёткой.

Следующее судебное заседание по делу Гладыря назначено на 13 декабря. Там огласят наказание и сумму компенсаций, которые ему предстоит выплатить пострадавшим. До декабря следствие будет вести подсчёты.

Напомним, ранее сообщалось, что хакер из Украины ради протеста нанял самолет.

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Теги: хакер, США
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.09.2019, 14:01
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гость
Какого хера? Электрический стул!!!
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