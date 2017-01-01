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Видео дня: Обмен женами и Noize MC — Все как у людей

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Noize MC — Всё как у людей

Артист Noize MC выпустил новый клип, который посвящен Егору Летову. В композиции используется припев песни Гражданской обороны, а текст Noize MC - сатира на российскую действительность.

Харьков – Кропивницкий. Обмен женами 14 сезон 10 выпуск

В Кропивницком живет семья предпринимателей-рыночников. Вадим и Екатерина познакомились друг с другом на сайте знакомств. Женщина жалуется, что муж часто решает семейные вопросы в грубой форме, а самой ей не хватает времени, чтобы отдохнуть. Вадим считает, что благодаря обмену женами им удастся разнообразить их жизнь и разбавить ее монотонность. А в Харькове живет семья фитнес-тренеров Татьяны и Дмитрия, которые чувствуют себя по-настоящему сумасшедшими. Они любят друг друга, но решили поэкспериментировать и принять участие в программе. Удастся ли обоим семьям разбавить привычную семейную жизнь? 

Напомним, днем ранее в тренды попали Билли Айлиш и Обзор матча Украина - Нигерия.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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