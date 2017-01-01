Пол-литра слюны и асимметрия мошонки: Вручена Шнобелевская премия

Лауреатами стали 10 команд ученых.

Подведены итоги традиционной ежегодной Шнобелевской премии за научные работы, которые сперва заставляют вас улыбнуться, а потом задуматься. В этом году темой премии стали «Привычки». Главный трофей был оформлен в соответствующем стиле: стаканчик кофе, упаковка жвачки, зубная щетка и еще несколько предметов, собранных в единую художественную инсталляцию. Каждому лауреату премии одной бумажкой вручили 10 трлн зимбабвийских долларов.

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Всего лауреатами стали 10 команд со странными и необычными научными исследованиями. В номинации «Физика» премию вручили за исследование того, как вомбатам удается какать кубиками.

Премии по медицине удостоился итальянец Сильвано Галос, доказавший, что употребление настоящей итальянской пиццы снижает риск смерти от рака пищеварения.

Лучшее экономическое исследование позволило узнать, что самые грязные наличные банкноты с болезнетворными бактериями ходят в Румынии.

Лауреатом премии по анатомии стали французы, изучавшие «температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей».

За аппарат для смены подгузников премией в номинации «Инженерное дело» награжден иранский ученый Иман Фарабахш.

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Работа «Тренировка условного рефлекса при проведении ортопедических операций» удостоилась премии в области медицинского образования. Там рассказывается, как студентов-медиков обучать звуковыми сигналами, которые применяются при тренировке собак.

Ученый из Японии высчитал объем слюны, который ежедневно выделяется во рту пятилетнего ребенка. Пол-литра.

А группа ученых из Великобритании и Сингапура получила Шнобелевскую премию мира за измерение удовольствия, которое получает человек, почесавший зудящее место.

Напомним, в 2018 году Шнобеля давали за исследования ночной эрекции и магии вуду.