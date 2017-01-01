iPhone 11 установил рекорд по количеству предзаказов

А очереди в магазины занимают за неделю.

Практически сразу же после анонса iPhone 11 вызвал изрядный ажиотаж среди покупателей. Одни уже начали выстраиваться в очереди за неделю до начала продаж, другие предпочли оформить онлайн-заказ, чтобы не толпиться у торговых точек. Число выбравших последний вариант опубликовала торговая площадка Tmall — цифра оказалась внушительной.

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Помимо фирменного интернет-магазина Apple новинки поступят в продажу и на сайтах других ретейлеров — не стал исключением и популярный маркетплейс Tmall. По данным китайского интернет-магазина, наибольший интерес покупателей вызвала самая недорогая модель серии — iPhone 11. Её зарезервировали более миллиона человек по состоянию на сегодня.

По сведениям Tmall, объём предзаказов «бюджетной» новинки составил 200% сравнительно с моделью iPhone XR в прошлом году. Представители маркетплейса заверяют, что популярность гаджета не приведёт к задержкам поставок. При этом пользователям из Шанхая и Ханьчжоу продавец обещает доставку iPhone 11 в течение часа после начала продаж.

Для пользователей китайской социальной сети Weibo также объявлен розыгрыш модели за репост соответствующей записи. Продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартуют 20 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов.