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iPhone 11 установил рекорд по количеству предзаказов

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А очереди в магазины занимают за неделю.
За Айфонами уже стоят очереди
За Айфонами уже стоят очереди
cnet.com

Практически сразу же после анонса iPhone 11 вызвал изрядный ажиотаж среди покупателей. Одни уже начали выстраиваться в очереди за неделю до начала продаж, другие предпочли оформить онлайн-заказ, чтобы не толпиться у торговых точек. Число выбравших последний вариант опубликовала торговая площадка Tmall — цифра оказалась внушительной.

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Помимо фирменного интернет-магазина Apple новинки поступят в продажу и на сайтах других ретейлеров — не стал исключением и популярный маркетплейс Tmall. По данным китайского интернет-магазина, наибольший интерес покупателей вызвала самая недорогая модель серии — iPhone 11. Её зарезервировали более миллиона человек по состоянию на сегодня.

По сведениям Tmall, объём предзаказов «бюджетной» новинки составил 200% сравнительно с моделью iPhone XR в прошлом году. Представители маркетплейса заверяют, что популярность гаджета не приведёт к задержкам поставок. При этом пользователям из Шанхая и Ханьчжоу продавец обещает доставку iPhone 11 в течение часа после начала продаж.

Для пользователей китайской социальной сети Weibo также объявлен розыгрыш модели за репост соответствующей записи. Продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартуют 20 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов.

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Теги: iPhone 11
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