Xiaomi выпустила новую версию игрового смартфона

Black Shark 2 Pro получит 12 Гб оперативной памяти.

Вчера компания Xiaomi через свое игровое подразделение Black Shark сообщила о выпуске новой версии флагманского игрового смартфона Black Shark 2 Pro.

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Теперь покупатели могут приобрести смартфон в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти, которая предлагается по цене около 564 доллара.

Стоит добавить, что версия с таком же объемом оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти предлагается за 423 доллара, а версия с 256 ГБ энергонезависимой памяти стоит 494 доллара.

Black Shark 2 Pro ixbt.com

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Xiaomi представила новую версию флагманского игрового смартфона Black Shark 2 Pro

Смартфон построен на базе новейшей однокристальной системы Snapdragon 855 Plus, он получил обновленную систему жидкостного охлаждения. Смартфон получил экран AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей со скоростью отклика на нажатие 34,7 мс. В основной камере установлены 48-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX586 и дополнительный датчик разрешением 13 Мп. Фронтальная камера является 20-мегапиксельной. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, есть поддержка 27-ваттной зарядки.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.