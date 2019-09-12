Названы самые популярные в Европе телефоны

В лидерах - китайцы и кореец.

Исследовательская компания Counterpoint Research представила отчёт по продажам смартфонов в Центральной и Восточной Европе за второй квартал 2019 года. В лидерах оказались те же бренды, что и в Украине.

Рейтинг смартфонов counterpointresearch.com

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Это Samsung, Huawei и Xiaomi. Они занимают топ-3 рейтинга производителей в течение последних трёх кварталов. Так, Samsung имеет 40-процентную долю рынка смартфонов в Европе. Huawei вместе со своим суббрендом Honor — 20-процентную. Однако с первого квартала доля китайской компании всё-таки сократилась из-за конфликта с США. Xiaomi занимает 11% рынка.

А вот Apple и того меньше — только 6%. За купертиновцами следует Nokia c 2-процентной долей, ну а оставшиеся 21% распределились между другими производителями.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые быстрые и популярные смартфоны лета.