Магазин Google Play перешел на темную сторону
Недавно Google наконец-то полностью обновила дизайн магазина приложений Google Play, а теперь вот сообщается, что это ПО получило тёмную тему.
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Правда, пока, судя по всему, обновление распространено весьма слабо. В частности, источник говорит о смартфоне Pixel 2 XL под управлением Android 10, но у большинства владельцев таких смартфонов тёмной темы в Google Play пока нет.
Судя по скриншотам, ручного переключателя тёмной темы в магазине нет, так что, видимо, он автоматически активируется, когда включена общесистемная тёмная тема.
Напомним, на днях тёмную тему также получил почтовый клиент Gmail, так что у Google уже практически не осталось приложений без тёмной темы.
Ранее также в Firefox появилась блокировка видеорекламы и темная тема.
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