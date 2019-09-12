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Магазин Google Play перешел на темную сторону

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Теперь в приложении доступен ночной режим.
Темная тема
Темная тема
Скриншот

Недавно Google наконец-то полностью обновила дизайн магазина приложений Google Play, а теперь вот сообщается, что это ПО получило тёмную тему.

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Правда, пока, судя по всему, обновление распространено весьма слабо. В частности, источник говорит о смартфоне Pixel 2 XL под управлением Android 10, но у большинства владельцев таких смартфонов тёмной темы в Google Play пока нет.

Судя по скриншотам, ручного переключателя тёмной темы в магазине нет, так что, видимо, он автоматически активируется, когда включена общесистемная тёмная тема.

Напомним, на днях тёмную тему также получил почтовый клиент Gmail, так что у Google уже практически не осталось приложений без тёмной темы.

Ранее также в Firefox появилась блокировка видеорекламы и темная тема.

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Теги: Google Play
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гость  (аноним)  12.09.2019, 12:31
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