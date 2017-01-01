Видео дня: Билли Айлиш и Обзор матча Украина - Нигерия

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Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант

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В гостях у Ивана самая обсуждаемая певица последнего года, самый молодой лидер чарта Billboard Hot 100 Билли Айлиш! Музыкант, на концерты которой невозможно достать билеты, расскажет, что слушает в машине, что делать для создания идеальной акустики в спальне, пройдет тест на схожесть с Билли Айлиш/Billie Eilish и исполнит русскую версию песни Bad Guy.

Україна — Нігерія. Огляд матчу

10 сентября сборная Украины по футболу впервые в истории встретилась со сборной Нигерии. Матч закончился результативной ничьей – 2:2.

Обзор матча посмотрели более полумиллиона зрителей.

Напомним, днем ранее в тренды попали Презентация Apple 2019 и Егор Крид - В долгий путь.