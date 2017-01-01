Новинки Apple: ожидание, реальность, цены и прогнозы

10 сентября компания Apple презентовала новые устройства, обновив линейку смартфонов. По мнению экспертов Цитрус, примерная цена новых iPhone будет стартовать от 23 999 грн.

Презентация Apple 2019 оправдала почти все ожидания фанатов техники, а еще просто поразила возможностями представленных новинок.

Самые популярные новинки Apple

Накануне самой ожидаемой презентации 2019 Цитрус на своей странице в Facebook провел опрос среди подписчиков об ожиданиях от новых моделей iPhone. По его результатам тройную камеру ждали 25,1% подписчиков, которые приняли участие в опросе. И их ожидания оправдались – модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены тремя камерами. 11,8% голосов подписчики отдали за расширение цветовой гаммы –зеленый iPhone стал реальностью. Среди ожиданий, набравших наибольшее количество голосов, но так и не получивших подтверждения в новой линейке, — беспроводное зарядное устройство (18% голосов) и увеличение памяти до 1 ТБ (13,9% голосов).

Чего ждали украинцы от новых Apple iPhone

Если говорить об интересе к новинкам, то предпочтения фанатов техники Apple распределились следующим образом. По данным Цитрус, которые удалось собрать за ночь после презентации, наибольший интерес вызвал Apple iPhone 11. После него по количеству запросов стоит Apple iPhone 11 Pro, на третьем месте — Apple Watch Series 5. Все это говорит о неослабевающем интересе аудитории к iPhone и способности Apple поддерживать поклонников бренда в тонусе, безупречно балансируя между передовым дизайном, технологическими инновациями и ожиданиями потребителей. Являясь единственным в мире производителем смартфонов, полностью контролирующим собственную операционную систему, процессоры, софт и аксессуары, Apple концентрируется не на технологиях ради технологий, а на удовлетворенности покупателей. При этом постоянно демонстрируя новые технологические возможности (селфи-видео в замедленном режиме, одновременная видеосъемка 4 камерами на Apple iPhone 11 Pro).

Интерес к технике Apple подтверждается и количественными показателями. В этом году впервые в истории Apple организовала трансляцию своей презентации в YouTube, которую смотрели 1.8 миллиона человек. Трансляцию презентации на YouTube провел на своем канале и Цитрус, ее результаты впечатляют и подтверждают постоянно растущий интерес к новинкам Apple — она собрала более 200 000 просмотров за первые 3 часа, а на пике ее одновременно смотрели 35 000 человек!

Главное о новинках

Обновленные iPhone 11 в стальных водозащищенных корпусах получили новые возможности для фото-и видеосъемки и увеличенное время автономной работы. В них установлен новый инновационный процессор Apple A13 Bionic с потрясающей вычислительной мощностью. В iPhone 11 Pro Max появилась третья камера с телеобъективом для приближения.

Apple Watch Series 5, работающие под управлением watchOS 6, получили Always On дисплей и новые функции: компас, измерение уровня шума и календарь женских циклов. А также новые варианты корпуса, включая титановый.

Новый Apple iPad 10.2 с дисплеем Retina и установленной iPadOS поддерживает стилус и «умную» клавиатуру, превращающие его в полноценный многозадачный компьютер.

Цены и сроки начала продаж

Чтобы узнать первым, когда новенькие iPhone, Apple iPad и Apple Watch Series 5 поступят в продажу, достаточно заполнить форму на сайте Цитрус. Старт продаж планируется ориентировочно на октябрь. Эксперты Цитруса прогнозируют новый виток интереса покупателей к технике Apple и ожидают следующих цен на них: