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iPhone 11 испытали на прочность: Эксперименты

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Блогеры уже успели провести краш-тест нового смартфона.

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Блогеры из HaerteTest провели краш-тест iPhone 11 Pro. Для этого они положили его под колеса машины и переехали.

После первого раза смартфон получил лишь царапины и немного повредилось стекло камеры.

Также под колеса попали сок, конфеты, печенья, йогурты и игрушки.

 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода.

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Теги: iPhone 11, эксперименты, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.09.2019, 16:52
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гость
Один айфон,вдребезги...да я тебя)сами ниче не создали а только давят
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