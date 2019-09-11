iPhone 11 испытали на прочность: Эксперименты
Блогеры уже успели провести краш-тест нового смартфона.
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Блогеры из HaerteTest провели краш-тест iPhone 11 Pro. Для этого они положили его под колеса машины и переехали.
После первого раза смартфон получил лишь царапины и немного повредилось стекло камеры.
Также под колеса попали сок, конфеты, печенья, йогурты и игрушки.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода.
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