Японская ракета загорелась на стартовой площадке

За два часа до запуска на мобильной пусковой установке начался пожар, поэтому с ракеты откачали топливо и начали эвакуацию космического корабля с места старта одновременно с тушением возгорания.

Огонь возник на стартовой платформе между третьим и четвёртым ракетными ускорителями. Причины пожара выясняются, а специалисты проверяют сохранность ракеты и груза.

There has been a fire on the pad during the prelaunch operations for the #HIIB rocket which was set to launch the #HTV8 spacecraft to the International Space Station in a few hours. Water suppression systems seem to have gotten the situation under control. #JAXA pic.twitter.com/2KokR2k2u4