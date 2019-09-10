Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Японская ракета загорелась на стартовой площадке

Комментариев: 0
Пожар начался за два часа до старта.
Ракета на стартовой площадке
Ракета на стартовой площадке
twitter.com

Читай также: Cтупень Falcon 9 загорелась после приземления

За два часа до запуска на мобильной пусковой установке начался пожар, поэтому с ракеты откачали топливо и начали эвакуацию космического корабля с места старта одновременно с тушением возгорания.

Огонь возник на стартовой платформе между третьим и четвёртым ракетными ускорителями. Причины пожара выясняются, а специалисты проверяют сохранность ракеты и груза.

Ожидается, что повторная попытка запуска HTV-8 состоится 17 сентября. Но случится это только в том случае, если космический корабль не получил никаких повреждений в пожаре, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Напомним. ранее сообщалось, что прототип лунного модуля загорелся при испытаниях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: пожар, ракета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь