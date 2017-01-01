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Panasonic выпустила защищенный сенсорный ноутбук

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В ноутбук можно установить до 64 Гб памяти.
Panasonic Toughbook
Panasonic Toughbook
panasonic

Защищенные ноутбуки редко встретишь у обычных пользователей, однако они востребованы на производствах и в вооруженных силах. Одной из самых известных моделей в этом сегменте является Panasonic Toughbook, которая получила обновление.

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Новая итерация ноутбука называется Toughbook 55, у нее сенсорный экран с яркостью в 1000 нит и модульная конструкция. Устройство можно дооснастить портами входа/выхода, дискретной видеокартой и дополнительным накопителем. Также предусмотрена возможность замены оперативной памяти и даже клавиатуры, и все это без обращения в сервис.

Как и подобает корпоративному сегменту, большое внимание уделено безопасности. Есть система лицевого сканирования и четыре микрофона для распознавания голоса. Отдельно можно установить сканер отпечатков пальцев.

Кроме того, Toughbook 55 поддерживает горячую замену батареи, так что можно добиться 40 часов автономной работы без выключения. Этим не может похвастаться ни один популярный ноутбук на рынке.

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К другим характеристикам новинки относятся процессоры Core i5 и i7 8-го поколения, до 64 ГБ оперативной и до 2 ТБ постоянной памяти. По умолчанию ноутбук оснащен интерфейсами USB-C и HDMI 2.0, а также беспроводными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Toughbook 55 доступен по цене от 2099 долларов без учета стоимости дополнительных модулей.

Напомним, ранее сообщалось, что создается самый защищенный смартфон в мире.

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Теги: ноутбук, Panasonic
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