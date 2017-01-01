Какой самосрабатывающий огнетушитель круче: Эксперименты

Блогеры проверили огнетушители на эффективность.

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В этом видео блогеры из Live Today провели испытания различных огнетушителей, а также выяснили, какой самосрабатывающий огнетушитель лучше.

Также проверили еще шесть разных огнетушителей в полевых условиях. Для этого пришлось поджигать электрошкаф, электроплиту и автомобиль .

Напомним, ранее блогеры проверяли, насколько эффективны огнеупорные перчатки.