Xiaomi готовит к выходу сразу три смартфона

Один из них точно выйдет в Европе.

В этом месяце у компании очень большие планы, ожидает релиз сразу трех новинок. Речь идет о смартфонах Redmi 8 и Redmi 8A, данные которых периодически появляются в утечках. Также, нельзя не упомянуть Xiaomi Mi 9 Lite.

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Ожидается, что Xiaomi Mi 9 Lite придет на замену Xiaomi Mi8 Lite. Международная версия смартфона - СС9. Зато, Redmi Note 8 Pro, релиз которого еще не был анонсирован , имеет все шансы дебютировать в Европе. Известно, что в сентябре Xiaomi должна порадовать жителей Китая новыми флагманами Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. К сожалению, точные даты релизов компания так и официально не предоставила.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит самую быструю беспроводную зарядку.