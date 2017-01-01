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Facebook получал интимные данные пользователей

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Приложения для женщин делились информацией с соцсетью.
Facebook получал данные о менструальных циклах
Facebook получал данные о менструальных циклах
tellerreport.com

Приложения для отслеживания менструальных циклов Maya и MIA Fem делились интимной информацией с Facebook. Информация об этом содержится в недавнем отчете Privacy International. В некоторых случаях соцсети становились известны детали, которые пользователь самостоятельно записывал в приложение: дата последнего полового акта, тип контрацепции, настроение и стадия овуляции.

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Информация передавалась посредством Facebook Software Development Kit, который позволяет отслеживать, анализировать и монетизировать приложения посредством рекламной сети Facebook. Специалисты из Privacy International выяснили, что вышеназванные приложения начинали передавать информацию в Facebook о пользовательском устройстве еще до того момента, как пользователь согласился с политикой конфиденциальности приложений.

Пресс-секретарь Facebook отметил, что рекламодатели не имеют доступа к конфиденциальной медицинской информации, а таргетирование рекламы на основе полученных от приложений данных не производится. Тем не менее разработчики Maya сообщили, что уберут Facebook Software Development Kit из своего приложения в ближайшей свежей версии.

Напомним, ранее сообщалось, что отказ от Facebook делает людей счастливее.

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Теги: Facebook, соцсети, данные пользователей
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