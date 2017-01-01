Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на видео

Сам смартфон официально не был анонсирован.

Xiaomi ещё не анонсировала смартфон Mi Mix 4, но в сети уже появился пользовательский видеоролик, демонстрирующий работу будущего флагмана компании. Утечка не только рассекретила дизайн дисплея новинки, но и подтвердила версию прошивки амбициозного гаджета.

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Опубликованное видео демонстрирует изогнутый по краям дисплей, напоминающий решение vivo для модели Nex 3. На видимой в кадре боковой грани устройства отсутствуют физические кнопки питания и громкости или их сенсорные аналоги. Судя по видеоряду, аппарат работает под управлением новейшей прошивки MIUI 11.

Технических характеристик устройства ролик не раскрывает: по слухам, новинка оснащена дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц. Флагманскому смартфону приписывают процессор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативки, накопитель объёмом до 1 ТБ, 108-мегапиксельный сенсор основной камеры и 5G-модем.

Ранее инсайдеры сообщили, что новинка получит поддержку новой технологии быстрой беспроводной зарядки мощностью до 40 Вт. Анонс Xiaomi Mi Mix 4 предположительно состоится до конца этого месяца в Китае. Цена флагманского смартфона по-прежнему остаётся неизвестной.