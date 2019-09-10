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Презентация iPhone 11: Онлайн-трансляция

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В 20:00 начинается презентация Apple, где должны показать iPhone 11 и другие новинки.

11:25

Онлайн-трансляция будет вестись на сайте Apple для владельцев устройств этой компании. Также впервые Apple будет транслировать видео и на YouTube.

 

11:21

Сегодня, в 20:00, начнется онлайн-презентация Apple.

На данный момент известно, что компания покажет iPhone 11. Аналитики утверждают, что все новые iPhone сохранят разъем Lightning и не получат разъем USB-C, как утверждали слухи. Старшие модели с экранами OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма получат комплектный блок питания мощностью 18 Вт с разъемом USB-C. Младшая модель с ЖК-экраном диагональю 6,1 дюйма будет оснащена 5-ваттным блоком питания с разъемом USB-A.

Также новые iPhone вряд ли получат двустороннюю беспроводную зарядку, так как эффективность зарядки не соответствует высоким требованиям Apple. Но во всей линейке ожидается появление новых цветов.

Аналитики считают, что поставки новых моделей iPhone сократятся на 5-10% по сравнению с прошлым годом из-за отсутствия инноваций. Тем не менее, общие поставки iPhone в 2019 году могут достичь 180 миллионов единиц благодаря спросу, вызванному снижением цен на устаревшие модели iPhone.

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Теги: iPhone, Apple, презентация Apple, презентация Apple онлайн, iPhone 11
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