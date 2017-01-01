Видео дня: Топ-модель по-украински и МастерШеф
Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 2
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На прошлой неделе гуру моды выбрали лишь 10 потенциальных манекенщиц. Поэтому жестокая борьба за место в проекте продолжается! В холле на вердикт экспертов ожидают сотни талантливых девушек, однако дальше пройдут только пять красавиц. Кто они? Подробности тщательного отбора далее.
МастерШеф 9 сезон. Выпуск 2
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В этом выпуске вы познакомитесь с участниками поближе. Каждый из них мечтает стать лучшим кулинаром страны.
Только самые находчивые смогут филировать рыбу пластиковым ножом и приготовить соус с помощью ручного капучинатора. Для кого запел Эктор во время одного из конкурсов? Как перемолоть зерна в муку, если пользоваться электроприборами не разрешается?
Напомним, днем ранее в тренды попали бой Нурмагомедова против Порье и Свобода слова.
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