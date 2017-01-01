Лодка с винтом из алиэкспресс и тракторной камеры: Эксперименты
Как создать моторную лодку из подручных материалов.
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Блогеры из Креосан, прогуливаясь по просторам интернета, обнаружили интересные насадки для обычной мото косы. Их внимание привлек винт для лодки. Но лодки у них не было, поэтому решили собрать самодельную из огромной камеры заднего колеса трактора. Результат оказался неожиданным.
Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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