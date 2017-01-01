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Впервые удаленно проведена операция на сердце при помощи робота

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Операцию провели на расстоянии 32 километра.
Операцию провели удаленно
Операцию провели удаленно
Likar.info

Современное медицинское оборудование позволяет проводить сложные процедуры без непосредственного присутствия специалиста в операционной. Индийский хирург впервые в мире провёл дистанционную операцию на сердце, находясь на расстоянии 32 километров от пациента.

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Доктор Тежас Патель из Института изучения сердца в Ахмедабаде ранее тестировал робота-хирурга CorPath GRX производства компании Corindus Vascular Robotics, находясь в непосредственной близости к устройству в соседней комнате. Затем к роборукам подключили удалённый пульт управления и хирург смог управлять ими через высокоскоростное интернет-подключение, находясь за 32 километра от операционной.

Во время проведения сложного хирургического вмешательства по установке стента в кровеносный сосуд рядом с пациентом находились два специалиста с целью подстраховки, но их помощь не понадобилась — операция прошла без проблем.

«Дистанционные процедуры могут изменить то, как мы оказываем помощь при лечении наиболее чувствительных ко времени медицинского вмешательства заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт. Успех этого исследования прокладывает путь для крупномасштабных дистанционных телероботических платформ по всему миру», — заявил президент Corindus Vascular Robotics Марк Толанд.

В дальнейшем разработчики робота планируют распространить подобную практику удалённого проведения операций по всему миру. Ранее, в 1999-м, подобную технологию анонсировало агентство NASA, заявив о разработке телемедицинской системы для МКС.

Напомним, ранее сообщалось, что роботы осуществили первую в истории успешную операцию внутри человеческого глаза.

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Теги: операция, робот
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