Впервые удаленно проведена операция на сердце при помощи робота

Операцию провели на расстоянии 32 километра.

Современное медицинское оборудование позволяет проводить сложные процедуры без непосредственного присутствия специалиста в операционной. Индийский хирург впервые в мире провёл дистанционную операцию на сердце, находясь на расстоянии 32 километров от пациента.

Читай также: Первый человек, ступивший на луну, перенес операцию на сердце

Доктор Тежас Патель из Института изучения сердца в Ахмедабаде ранее тестировал робота-хирурга CorPath GRX производства компании Corindus Vascular Robotics, находясь в непосредственной близости к устройству в соседней комнате. Затем к роборукам подключили удалённый пульт управления и хирург смог управлять ими через высокоскоростное интернет-подключение, находясь за 32 километра от операционной.

Во время проведения сложного хирургического вмешательства по установке стента в кровеносный сосуд рядом с пациентом находились два специалиста с целью подстраховки, но их помощь не понадобилась — операция прошла без проблем.

«Дистанционные процедуры могут изменить то, как мы оказываем помощь при лечении наиболее чувствительных ко времени медицинского вмешательства заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт. Успех этого исследования прокладывает путь для крупномасштабных дистанционных телероботических платформ по всему миру», — заявил президент Corindus Vascular Robotics Марк Толанд.

В дальнейшем разработчики робота планируют распространить подобную практику удалённого проведения операций по всему миру. Ранее, в 1999-м, подобную технологию анонсировало агентство NASA, заявив о разработке телемедицинской системы для МКС.

Напомним, ранее сообщалось, что роботы осуществили первую в истории успешную операцию внутри человеческого глаза.