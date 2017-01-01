Apple нарушила законы при производстве iPhone

На фабрике Foxconn работало слишком много временных сотрудников, что нарушает законодательство Китая.

В очередной раз компания Apple стала частью скандала, возникшего вокруг работы Foxconn, завода, на котором в том числе собираются и смартфоны американской компании. На этот раз поводом для обсуждений стало нарушение китайского законодательства при производстве устройств.

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По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства. Воспользовавшись помощью тайных помощников, работавших на фабрике Foxconn в Чжэнчжоу, группа смогла обнаружить, что временные работники составляли около половины всей рабочей силы сборочного цеха в прошлом месяце.

Данный факт является грубейшим нарушением китайского трудового законодательства, согласно которому подобный вид рабочих не должен превышать 10% от всей рабочей силы предприятия. Apple уже выступила с официальным заявлением, в котором признала свою вину и рассказала, что работает с Foxconn над решением возникшей проблемы. К слову, следует отметить, что Foxconn ежегодно нанимает большое количество временных работников для увеличения производства iPhone в пиковые сезоны, в том числе в период рождественских праздников, когда все закупаются различными подарками.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство США расследует замедление iPhone.