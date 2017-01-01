Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple нарушила законы при производстве iPhone

Комментариев: 0
На фабрике Foxconn работало слишком много временных сотрудников, что нарушает законодательство Китая.
На заводе нашли нарушения
На заводе нашли нарушения
rozetked.me

В очередной раз компания Apple стала частью скандала, возникшего вокруг работы Foxconn, завода, на котором в том числе собираются и смартфоны американской компании. На этот раз поводом для обсуждений стало нарушение китайского законодательства при производстве устройств.

Читай также: На Apple подали в суд за распространение данных о пользователях

По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства. Воспользовавшись помощью тайных помощников, работавших на фабрике Foxconn в Чжэнчжоу, группа смогла обнаружить, что временные работники составляли около половины всей рабочей силы сборочного цеха в прошлом месяце.

Данный факт является грубейшим нарушением китайского трудового законодательства, согласно которому подобный вид рабочих не должен превышать 10% от всей рабочей силы предприятия. Apple уже выступила с официальным заявлением, в котором признала свою вину и рассказала, что работает с Foxconn над решением возникшей проблемы. К слову, следует отметить, что Foxconn ежегодно нанимает большое количество временных работников для увеличения производства iPhone в пиковые сезоны, в том числе в период рождественских праздников, когда все закупаются различными подарками.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство США расследует замедление iPhone.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Apple, Foxconn, iPhone, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь