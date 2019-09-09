Индийский лунный модуль неудачно сел на Луну

Сейчас специалисты пытаются наладить с ним связб.

6 сентября состоялась попытка посадить на Луну автоматическую межпланетную станцию «Викрам» (Vikram), входящую в индийскую исследовательскую миссию «Чандраян-2». Миссия включала одноименный спутник, который остался на орбите Луны, посадочную платформу «Викрам» и расположенный на ней малый луноход «Прагьян».

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После отделения от орбитального блока в понедельник, «Викрам» спустился на орбиту высотой 36x100 км. Он начал торможение для хода с орбиты в пятницу около 23:08. Согласно полученной телеметрической информации, снижение происходило штатно до высоты 2,1 км. Вскоре после этого аппарат начал испытывать проблемы с поддержанием ориентации, а тяга двигателей увеличилась с 70% до 100%. Вертикальная скорость превысила расчетную, и связь с аппаратом пропала.

Индийский лунный орбитальный аппарат «Чандраян-2» заметил «замолчавший» спускаемый аппарат Vikram на поверхности Луны, однако связь с посадочным модулем до сих пор не восстановлена, согласно индийским СМИ.

Кайласавадиву Сиван, руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO; национальное космическое агентство), сказал сегодня, 8 сентября, что лендер Vikram был локализован при помощи аппарата «Чандраян-2», и что попытки восстановить радиосвязь со спускаемым аппаратом будут продолжаться не менее 14 суток, согласно сообщению издания Times of India.

«Мы обнаружили местоположение лендера Vikram на поверхности Луны, и орбитальный аппарат сделал его тепловой снимок», - сказал Сиван в интервью для издания Asian News International, добавив, что попытки восстановить связь с посадочным модулем продолжаются.

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Официальные лица ISRO еще не опубликовали снимок аппарата Vikram на поверхности Луны, сделанный при помощи спутника «Чандраян-2», и не дали никакой информации о состоянии аппарата. Однако они сообщили, что, несмотря на, предположительно, неудачную посадку аппарата, он позволил успешно произвести демонстрацию ряда ключевых технологий для будущих миссий.

Индийская миссия стала уже второй неудачной посадкой на Луну в этом году. 12 апреля израильская межпланетная станция «Берешит» (Beresheet) разбилась о поверхность Луны из-за отказа основного двигателя на активном участке снижения. «Берешит» был разработан некоммерческой организацией SpaceIL на пожертвования спонсоров. Несмотря на неудачу, он стал первой израильской АМС, достигшей орбиты Луны.