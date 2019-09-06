Nokia 3310 против катка: Эксперименты

Также на прочность проверили и защищенный смартфон.

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Блогер TimOn ChaveS решил проверить, выдержат ли каток телефона Nokia 3310 и защищенный смартфон BlackView.

Как показали испытания, старенькая Нокия выдержала наезд катка, но, почему-то, не включалась. А защищенный BlackView просто разорвало.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia 3310 испытали на автомобиле.