Nokia 3310 против катка: Эксперименты
Также на прочность проверили и защищенный смартфон.
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Блогер TimOn ChaveS решил проверить, выдержат ли каток телефона Nokia 3310 и защищенный смартфон BlackView.
Как показали испытания, старенькая Нокия выдержала наезд катка, но, почему-то, не включалась. А защищенный BlackView просто разорвало.
Напомним, ранее сообщалось, что Nokia 3310 испытали на автомобиле.
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