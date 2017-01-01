LG показала смартфон с тремя экранами

Два экрана скрываются в чехле.

Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ, а также дополнительный чехол к нему с еще двумя экранами. Один из них имеет такой же размер, как и основной экран смартфона (6,4 дюйма), а второй экран меньшего размера располагается на задней поверхности и служит для отображения времени и уведомлений, сообщается в пресс-релизе компании.

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В последние годы средний размер смартфона значительно увеличился, но дальнейшее увеличение практически невозможно, потому что оно будет сильно снижать удобство использования. Из-за этого производители стали активно экспериментировать с различными вариантами складных смартфонов, которые можно раскладывать в аналог планшета при использовании, а затем класть в карман в сложенном виде. При этом есть два разных подхода к таким смартфонам: некоторые компании, такие как ZTE, используют два отдельных экрана, а другие, например, Samsung и Huawei, применяют один гибкий экран.

На выставке IFA 2019 компания LG представила смартфон, в котором используется сразу два дополнительных экрана, но при этом они располагаются в чехле, который можно снять Чехол имеет жесткий корпус с выемкой для смартфона и соединяется с ним через USB-C. Между двумя частями расположены петли, позволяющие менять угол между ними на 180 градусов.

LG G8X ThinQ LG

В качестве основного экрана в смартфоне и чехле используется OLED-матрица с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340×1080 пикселей. Основное различие между ними заключается в том, что в смартфоне под экраном установлен датчик отпечатка пальца. Кроме того, на обоих основных экранах есть вырез в верхней части, но только в смартфоне в нем расположена камера, а в чехле он исключительно для симметрии — там нет камеры или датчиков. На тыльной стороне чехла установлен монохромный OLED-экран с диагональю 2,1 дюйма. Он служит только для вывода времени и уведомлений.

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LG адаптировала собственные приложения для работы одновременно на двух экранах. К примеру, пользователь может просматривать список фотографий на одном экране и видеть одну из них крупным планом на втором. Однако приложения от сторонних разработчиков должны быть отдельно адаптированы для работы одновременно на двух экранах. Кроме того, в некоторых играх, поддерживающих API Android для взаимодействия с внешними геймпадами, активируется двухэкранный режим, при котором на одном экране отображается сама игра, а на второй выводится виртуальный геймпад.

В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855, шесть гигабайт оперативной памяти и 128 постоянной, а также есть слот для microSD-карты. На задней поверхности смартфона установлены 12- и 13-мегапиксельные камеры, а на передней располагается 32-мегапиксельная камера. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 миллиампер-часов. В качестве операционной системы в устройстве используется Android 9.0 Pie. Продажи смартфона должны начаться в четвертом квартале 2019 года, цена на сам смартфон и чехол пока неизвестны.

Ранее подобные устройства, хотя и только с двумя экранами, показывали как сама LG, так и другие компании. LG показала похожий чехол на выставке MWC 2019 в начале года, но он имел только один экран и связывался со смартфоном по беспроводному соединению. Кроме того, в 2018 году ASUS представила смартфон ROG Phone, к которому также можно подключить чехол-геймпад с дополнительным экраном.

Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовала смартфон с 16 камерами.