Apple Music будет запускаться в браузере

Теперь музыку можно слушать и в веб-версии.

Apple Music будет работать и в браузере apple

Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music. Её внешний вид уже можно оценить с браузера.

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Она не сильно отличается от того, как сервис представлен в приложении. Как сообщает Bloomberg, так же приложение Apple Music будет выглядеть в обновлениях для MacBook, которые выйдут до конца года.

Ранее Apple создавала веб-версии только для iCloud и iWork, больше ни для каких других приложений. Журналисты указывают, что компания решила запустить Apple Music для браузеров в рамках конкуренции со Spotify — популярнейшим музыкальным стриминговым сервисом.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запустит новый сервис.