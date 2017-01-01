Apple Music будет запускаться в браузере
Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music. Её внешний вид уже можно оценить с браузера.
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Она не сильно отличается от того, как сервис представлен в приложении. Как сообщает Bloomberg, так же приложение Apple Music будет выглядеть в обновлениях для MacBook, которые выйдут до конца года.
Ранее Apple создавала веб-версии только для iCloud и iWork, больше ни для каких других приложений. Журналисты указывают, что компания решила запустить Apple Music для браузеров в рамках конкуренции со Spotify — популярнейшим музыкальным стриминговым сервисом.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple запустит новый сервис.
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