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Xiaomi готовит самую быструю беспроводную зарядку

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Зарядку покажут уже 9 сентября.
Беспроводная зарядка будет еще быстрее
Беспроводная зарядка будет еще быстрее
ferra.ru

Xiaomi официально объявила о том, что 9 сентября в Китае компания проведет мероприятие, в рамках которого будет анонсировано множество разных продуктов. Одним из них должен стать Mi Charge Turbo.

Приглашение на презентацию
Приглашение на презентацию
xiaomi

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Представители компании рассказали, что Mi Charge Turbo — это технология беспроводной зарядки, “разработанная для эпохи 5G”. По имеющейся информации, новое поколение фирменной беспроводной зарядки Xiaomi улучшит общую скорость пополнения аккумулятора смартфонов, а также наметит путь, по которому пойдет технология беспроводной зарядки в будущем.

Напомним, что на данный момент рекордная мощность технологии беспроводной зарядки от Xiaomi составляет порядка 20 Вт, в то время как проводная зарядка достигает максимального значения в 27 Вт. Данный показатель уже является очень достойным, но компании, по всей видимости, так не кажется.

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Теги: Xiaomi, зарядка, беспроводная зарядка
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