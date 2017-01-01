Спутник NASA нашел необычный космический объект

Зеленые рентгеновские лучи поглощает черная дыра.

На своем официальном сайте космическое агентство США объявило, что NASA обнаружило «удивительные» зеленые рентгеновские лучи, которые, вероятно, поглощает «возможная черная дыра» уже в течение нескольких недель.

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Пятна яркого синего и зеленого света в галактике Fireworks Galaxy NGC 6946 показывают области концентрации рентгеновского излучения, захваченные спутником NASA NuSTAR. Эти рентгеновские источники, созданные некоторыми из самых мощных процессов во Вселенной, чрезвычайно редки. В настоящее время NASA изучает возможность появления неожиданного света от черной дыры, поглощающей другой объект, например звезду.

«Десять дней — очень короткое время для появления такого яркого объекта», — отметила исследователь из Калифорнийского Университета Ханна Эрншоу. «Эти космические взрывы появляются в виде яркого сине-зеленого пятна, которое заметно в верхнем правом углу».

Эти экстремальные события могут кратковременно источать достаточно видимого света, чтобы затмить целые галактики, состоящие из миллиардов звезд. Они также генерируют большую часть химических элементов в нашей Вселенной, которые тяжелее железа.

Зеленый шарик не был виден во время первоначальных снимков NASA NuSTAR, но ярко светился во время второго наблюдения только несколько дней спустя. Объект был назван ULX-4, потому что это четвертый подобный ULX, идентифицированный в этой галактике.

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С рентгеновским источником не было обнаружено видимого света, что, вероятно, исключает возможность того, что это сверхновая. Ханна Эрншоу, исследователь Caltech и ведущий автор нового исследования, сказала: «Десять дней — это действительно очень мало времени для появления такого яркого объекта. Обычно с NASA NuSTAR мы наблюдаем более постепенные изменения с течением времени, и мы не часто наблюдаем источник в несколько раз более быстрой последовательности.

Когда объект приближается слишком близко к черной дыре, гравитация может разорвать этот объект на части, выводя обломки на близкую орбиту вокруг черной дыры. Материал на внутреннем крае этого нового диска начинает двигаться так быстро и нагревается до миллионов градусов, излучая рентгеновские лучи.

Большинство ULX обычно являются долгоживущими, потому что они созданы плотным объектом, подобным черной дыре, пожирающей звезду в течение длительного периода времени.

Напомним, ранее был зафиксирован самый крупный выброс из черной дыры в Млечном Пути.