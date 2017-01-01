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Google Pixel 4 засветился в видео

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Google Pixel 4 удалось рассмотреть подробнее
Google Pixel 4 удалось рассмотреть подробнее
4pda.ru

Недавно Google Pixel 4 засветился на фотографиях, а теперь в сети появилось видео с демонстрацией нового «гуглофона». Рабочее устройство показали со всех сторон, подтвердив ранние утечки и слухи о его дизайне. 

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На видео смартфон быстро вращают в руках, но это не мешает рассмотреть все ключевые детали. Как и сообщалось ранее, у Pixel 4 будут тонкие рамки снизу и по бокам, а вот верхняя заметно выделяется на их фоне. Сама Google ранее показала, что над экраном помимо фронтальной камеры будет расположено множество датчиков и сенсоров для распознавания лица и управления смартфоном с помощью жестов рукой. Как стало известно, эта функция будет работать не во всех странах. 

На обратной стороне в углу находится заметно выпирающий из корпуса квадратный блок основной камеры. До сих пор нет точной информации, будет ли у Pixel 4 двойная или тройная камера. Из интересных деталей также можно отметить отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников и выделенную белым цветом кнопку питания.

Презентация Pixel 4 традиционно ожидается в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны Google Pixel 4 получат экраны с частотой обновления 90 Гц.

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Теги: Google Pixel 4, видео
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