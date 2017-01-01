Facebook расскажет правду о прививках

При поиске антипрививочников в Facebook будет показываться страница ВОЗ.

В ответ на поисковые запросы, касающиеся вакцинации, социальная сеть Facebook начала первым результатом выдачи показывать ссылку на страницу ВОЗ с информацией о вакцинации, сообщает CNN. В случае, если запрос пришел из США, выдается ссылка на страницу Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В социальной сети Instagram, которая принадлежит Facebook, выдается окно со ссылкой на страницу ВОЗ.

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Отказ от вакцинации детей в последние годы приобрел такие масштабы, что на проблему начали обращать внимание международные организации и правительства разных стран. По данным ВОЗ из-за отказа от прививок заболеваемость корью в Европе в 2016-2018 годах выросла в 14 раз, а количество смертей от этой болезни — в пять раз. В начале этого года ВОЗ назвала отказ от вакцинации в числе 10 главных угроз здоровью человечества.

Недостоверной информации о прививках в интернете становится все больше, поэтому в начале 2019 года сначала один из конгрессменов, а затем Американская медицинская ассоциация разослала письма директорам крупнейших интернет-компаний США. В нем компании спрашивали, что они делают для борьбы с дезинформацией на своих сайтах. После этого YouTube убрал рекламу из антипрививочных видео и каналов; компания Amazon удалила фильмы с дезинформацией о прививках со своего стримингового сервиса, и перестала продавать некоторые книги соответствующей тематики. Компания Facebook пессимизировала страницы групп противников вакцинации в поисковой выдаче и перестал их рекомендовать пользователям.

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На прошлой неделе сервис Pinterest в ответ на поисковые запросы о вакцинации и вакцинах начал выдавать только информацию от организаций здравоохранений, либо ограничиваться дисклеймером. Об этом стало известно в среду, 28 августа. Теперь к Pinterest присоединилась социальная сеть Facebook. С 4 сентября в ответ на запросы о вакцинации первой строкой поисковая выдача стала показывать ссылку, ведущую на страницу ВОЗ с информацией о прививках. Если поисковый запрос пришел из США, сначала выдается адрес страницы Центров по контролю и профилактике заболеваний. Пока выдача работает только для англоязычных запросов. Пользователям Instagram в ответ на запрос выдается окно с соответствующей ссылкой.

Интересно, что больше всего скептицизма по отношению к вакцинам и вакцинации демонстрируют европейцы и японцы. Согласно прошлогоднему опросу только половина жителей Европы и 39 процентов японцев считают вакцины безопасными. А больше всего доверяют информации о вакцинах и вакцинации жители стран Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что антипрививочников сравнили с пьяными водителями.