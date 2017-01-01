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Бегущая строка своими руками: Эксперименты

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Управлять такой бегущей строкой можно с телефона.

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Блогер AlexGyver решил принять очередной вызов - бегущая строка с голосовым управлением. Сама "строка" может быть построена на базе модулей MAX7219, или можно собрать крупную версию на адресных светодиодах ws2812b - светодиодной матрице. Мозгом системы является, конечно же, платформа Arduino, связанная по bluetooth со смартфоном на Андроиде.

Напомним, ранее блогеры сделали крутые RGBW панели своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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