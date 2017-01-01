Быстрее и мощнее: Утвержден новый стандарт USB

По USB можно будет подключать даже дисплеи.

Первый вариант интерфейса USB был разработан в середине 1990-х группой компаний, в которую входили Intel, Microsoft, Philips и US Robotics. Он задумывался как универсальный способ подключения устройств к компьютеру взамен сразу нескольких существовавших в то время. USB должен был расширить список доступных для связывания устройств, в том числе добавив к ним мобильные телефоны, обеспечить возможность «горячего» подключения и добиться удобства в применении.

Старый стандарт USB popmech.ru

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На сегодняшний день USB является популярнейшим и фактически основным интерфейсом подключения периферийных устройств. С тех пор стандарт пережил несколько обновлений: 2.0, 3.0 и 3.2. Максимальная скорость передачи данных выросла с 1,5 мегабит в секунду для версии 1.0 до 20 гигабит для варианта 3.2. Новый стандарт под названием USB4 станет ещё в два раза быстрее: максимальная скорость составит 40 гигабит в секунду.

Он будет использовать симметричный порт USB type-C и останется совместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3. Как и последние версии, USB4 будет поддерживать передачу не только данных, но и видео, благодаря чему возможно подключение дисплеев. Опубликованная спецификация обещает, что первые устройства с новым интерфейсом стандарта USB4 могут появиться на рынке уже в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе утвердили единый стандарт зарядки для мобильных устройств.