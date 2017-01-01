Huawei обвинила США в клевете

Компания утверждает, что не воровала технологии у США.

Недавно правительство США в очередной раз обвинило Huawei в краже американских технологий. На этот раз для камер смартфонов. Но китайская компания не стала молча принимать этот выпад: она опубликовала официальное заявление.

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В нём Huawei утверждает, что все обвинения ложные, а американские власти несколько месяцев только и занимаются тем, что препятствуют деятельности компании.

«...власти используют каждый инструмент в своём распоряжении, включая юридические и административные полномочия, а также множество других недобросовестных средств, чтобы нарушить нормальную деловую деятельность Huawei и её партнёров», — считает китайский производитель.

Также Huawei заявила, что правительство США подстрекает бывших сотрудников компании работать против неё, проводит незаконные обыски, задержания и даже аресты, обманным методом выуживает информацию из сотрудников, проводит кибератаки на информационные системы Huawei, сговаривается с компаниями-партнёрами китайцев и поднимает старые уже урегулированные дела.

Компания рассказала и свою версию истории с кражей технологий. Оказалось, что мужчине, который утверждал, что Huawei использовала его патент, китайцы сразу отказали в сотрудничестве. Из-за этого он и начал клеветать на компанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.