Samsung начинает продажи своего гибкого смартфона

Продажи стартуют уже 6 сентября.

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж своего первого складного смартфона Galaxy Fold с гибким экраном.

Представленная в начале года модель должна была продаваться ещё в апреле, но обнаруженные журналистами недостатки конструкции вынудили корейского производителя отправить смартфон на доработку.

Galaxy Fold samsung

Итак, с завтрашнего дня, 6 сентября, Galaxy Fold можно приобрести в Южной Корее, а затем появится во Франции, Германии, Сингапуре, Великобритании, США и других странах. Предлагаются серый и чёрный цвета корпуса. В ряде стран будет доступна версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, а в международном масштабе предлагается версия LTE. Цены по сравнению с апрелем остались прежними — порядка 1980 долларов.

Смартфон получил внутренний гибкий экран диагональю 7,3 дюйма и разрешением 1536 × 2152 пикселей, внешним 4,6-дюймовым дисплеем разрешением 720 x 1680 пикселей, суммарно шесть модулей камеры — тыльная с ультраширокоугольным 16 Мп, широкоугольным 12 Мп и телефото 12 Мп, селфи-камера на 10 Мп с датчиком глубины на 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4380 для версии с LTE и 4235 с 5G. В основу легла SoC Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что пыль выводит из строя складной смартфон Galaxy Fold.