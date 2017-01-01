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В Android 10 появится датчик загрязнения и перегрева порта USB

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Система будет самостоятельно отключать порт, если он грязный или в воде.
Система будет предупреждать о грязном порте
Система будет предупреждать о грязном порте
XDA

Операционная система Android 10 уже стала доступна для смартфонов Google Pixel, что позволило владельцам таких аппаратов изучить её получше.

В частности, были обнаружены функции, которых мало кто ждал, и они достаточно полезны.

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Первая — определение загрязнения порта USB. Подобное уже имеется на ряде смартфонов, но реализовано силами производителя, теперь же функция стала частью Android 10, что не может не радовать.

Работает она достаточно просто. Если система определяет, что в порт USB попала грязь, вода или что-то ещё, она оповещает об этом пользователя и отключает разъём.

Вторая новая функция — определение перегрева порта USB. Такое случается нечасто и может быть обусловлено рядом различных причин. Если смартфон определяет, что порт USB нагрелся выше нормы, система оповестит об этом пользователя, посоветовав отключить кабель. Если точнее, оповещение появится при повышении температуры до 60 градусов. Правда, источник уточняет, что данная функция не является обязательной для ОС, так что её наличие будут определять производители смартфонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустила финальную версию Android 10.

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Теги: Android 10, USB Type-C
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