Xiaomi встроила отключатель рекламы в новую прошивку

Такая возможность появится в MIUI 11.

Xiaomi неоднократно подвергалась критике со стороны пользователей фирменной оболочки MIUI за показ рекламы, интегрированной прямо в прошивку. Руководство компании отреагировало на замечания и анонсировало выпуск специального программного тумблера для отключения навязчивых баннеров и объявлений.

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Информацию о появлении долгожданной функции в новой версии оболочки подтвердил глава отдела по разработке MIUI, отметив, что сейчас функция находится в стадии тестирования и вскоре будет доступна для всех смартфонов. Возможность отключения рекламы появится в «очередном крупном обновлении», которым, скорее всего, и будет MIUI 11. Он также опубликовал скриншот тестовой прошивки с «выключателем рекламы» в меню настроек.

Ранее Xiaomi обещала пересмотреть алгоритмы выдачи рекламных баннеров и сократить их количество. Компания также планирует представить облегчённый режим с минималистичным интерфейсом для собственного браузера. Презентация MIUI 11 с функцией блокировки рекламы и рядом нововведений ожидается 24 сентября вместе с релизом смартфона Xiaomi Mi Mix 4.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi создает смартфон с подзарядкой от солнца.