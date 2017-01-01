Как вживить в руку NFC: Эксперименты
Как можно вживить в руку метку для открытия дверей?
Блогер из Temnaya FAZA решил проверить на себе действие NFC-меток.
Для этого он заказал метку, создал роботизированную дверь при помощи мини-компьютера Arduino и вживил себе метку в руку.
Внимание! Не повторять на себе!
Напомним, ранее блогеры проверяли, как из плохого инструмента сделать хороший.
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