Как вживить в руку NFC: Эксперименты

Как можно вживить в руку метку для открытия дверей?

Блогер из Temnaya FAZA решил проверить на себе действие NFC-меток.

Для этого он заказал метку, создал роботизированную дверь при помощи мини-компьютера Arduino и вживил себе метку в руку.

Внимание! Не повторять на себе!

Напомним, ранее блогеры проверяли, как из плохого инструмента сделать хороший.