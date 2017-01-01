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Как вживить в руку NFC: Эксперименты

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Как можно вживить в руку метку для открытия дверей?

Блогер из Temnaya FAZA решил проверить на себе действие NFC-меток.

Для этого он заказал метку, создал роботизированную дверь при помощи мини-компьютера Arduino и вживил себе метку в руку. 

Внимание! Не повторять на себе!

Напомним, ранее блогеры проверяли, как из плохого инструмента сделать хороший.

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Теги: эксперименты, видео
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