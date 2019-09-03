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Рассекречены характеристики нового iPhone

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Смартфон прошел тест на производительность.
Характеристики iPhone уже попали в Сеть
Характеристики iPhone уже попали в Сеть
golos.io

В сети опубликовали результаты тестов производительности iPhone 11 в приложении Geekbench. Об этом пишет Macrumors.

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Смартфон получит шестиядерный процессор с частотой 2,6 гигагерца и четыре гигабайта оперативной памяти. По слухам, именно такие характеристики получит новый iPhone Xr, который называют iPhone 11.

Так, в одноядерном тесте он набрал 5415 баллов, а в многоядерном — 11294 балла. Для сравнения, прошлогодний iPhone Xr в тех же тестах набирает около 4,8 тысячи баллов в одноядерном и 11,5 тысячи в многоядерном. При этом смартфон имеет всего три гигабайта оперативной памяти, а процессор A12 работает на частоте 2,49 гигагерца.

По слухам, смартфон получит двойную камеру с широкоугольным и зум-объективами. Экран и размеры устройства останутся теми же, однако Apple выпустит его в новых цветах корпуса — зеленый и фиолетовый.

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Презентация новых смартфонов Apple состоится 10 сентября. Вместе с обновленным iPhone Xr компания представит следующие iPhone Xs и Xs Max. Они получат тройную камеру со сверхширокоугольным объективом, улучшенную систему Face ID и обратную беспроводную зарядку для подключения устройств с QI наподобие второго поколения AirPods.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали макеты новых iPhone.

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Теги: iPhone, Apple
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    03.09.2019, 17:55
Оценка:  0
Духовный_скреп
Лохи,готовьте бабло.А через пол года на айфон 12)))
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