Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Огнемет Илона Маска против аэрогеля: Эксперимент

Комментариев: 0
Выдержит ли аэрогель прямой огонь?

Читай также: Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса

Блогеры решили узнать, сможет ли аэрогель защитить от пламени температурой 2000°C. Для этого нам понадобились: термостойкое полотно производства Aspen Aerogels, «(Не)огнемёт» от компании Илона Маска Boring Company и рука.

Напомним, ранее блогеры проверяли аэрогель против воды и огня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: аэрогель, видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь