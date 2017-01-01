Огнемет Илона Маска против аэрогеля: Эксперимент

Выдержит ли аэрогель прямой огонь?

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Блогеры решили узнать, сможет ли аэрогель защитить от пламени температурой 2000°C. Для этого нам понадобились: термостойкое полотно производства Aspen Aerogels, «(Не)огнемёт» от компании Илона Маска Boring Company и рука.

Напомним, ранее блогеры проверяли аэрогель против воды и огня.