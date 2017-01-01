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Новые Apple Watch будут следить за сном владельца

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Часы будут предупреждать об оптимальном времени для сна.
Часы будут напоминать, когда ложиться спать
Часы будут напоминать, когда ложиться спать
ferra.ru

До конца так и неизвестно, представит ли Apple на сентябрьском мероприятии новое поколение своих “умных” часов Apple Watch Series 5. И пока аудитория гадает на сей счет, в сети появились первые подробности о том, какие новые функции компания добавит в новое поколение фирменного носимого гаджета.

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Одной из самых важных функций, которая может появиться в Apple Watch Series 5, может стать появление отслеживания показателей сна владельца. Так, согласно имеющимся данным, часы смогут напоминать владельцу не только о необходимости своевременно подзаряжаться, но и готовиться ко сну в самое оптимальное для того время. Правда для того, чтобы “умные” часы могли работать и фиксировать то, как спит их владелец, они будут нуждаться в как минимум 30% дополнительного заряда аккумулятора.

Еще одним интересным нововведением может стать демонстрация более подробной информации о положении часов в пространстве: высоты над уровнем моря, долготы и широты. К слову, для режима сна может появиться отдельный фирменный циферблат.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала часы с экраном на ремешке.

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Теги: Apple Watch, Apple
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