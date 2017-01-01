Facebook уберет счетчик лайков из постов

Такая функция уже тестируется в семи странах.

Чтобы защитить пользователей от зависти и самоцензуры, Facebook вскоре начнет убирать счетчик лайков с постов в ленте новостей. Такая функция уже тестируется в семи странах, среди которых есть Бразилия и Канада, сообщает Techcrunch. Вместо этого будут показываться лайки от нескольких общих друзей.

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Идея заключается в том, чтобы уберечь пользователей от деструктивного сравнения себя с другими. Из-за этого возникают негативные переживания, если пост человека не собирает такого числа лайков, как у друзей. Это также может остановить пользователей от удаления постов, которые не набрали субъективного числа отзывов от аудитории.

Аналогичное тестирование проводилось на аудитории Instagram. Но Facebook не озвучивала результаты этих опытов. Соцсеть будет постепенно расширять нововведение, но, скорее всего, откажется от такой практики, если она скажется на доходах от рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет объединить Instagram, WhatsApp и Messenger.