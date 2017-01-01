День в истории: Посадка на Марс и рождение Порше

В этот день, 3 сентября, произошли такие события.

Рождение бюстгальтера

Американский астроном Карл Саган у макета автоматической марсианской станции «Викинг» wikipedia.org

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Бюстгальтер (нем. Büstenhalter — «поддерживающий грудь»; также «лифчик») — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает грудь.

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел.

Но предприимчивый муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент за 1500 долларов. Это были приличные по тем временам деньги – за 260 долларов тогда можно было купить автомобиль.

В 1917 году армейское командование США обратилось к американским женщинам с просьбой отказаться от бюстгальтеров, снабженных металлическими деталями. Это помогло сэкономить столько металла, что позволило построить целых два военных корабля!

В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России – «бюстодержателем». Обычно его шили из корсетных тканей – мадаполама, дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками.

В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. Постепенно конструкция этой детали туалета совершенствуется. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек от А до D. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику.

Сегодня эта важная часть интимного женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

День рождения Порше

Фердинанд Порше lifeglobe.net

Фердинанд Порше (нем. Ferdinand Porsche) родился 3 сентября 1875 года в небольшом городке Мафферсдорф (Австро-Венгрия). У отца Фердинанда была маленькая ремонтная мастерская, где юноша и начал работать с 15 лет. Параллельно он учился в техническом училище, для чего по вечерам отправлялся в соседний город.

Фердинанд Порше рано проявил себя как самостоятельный конструктор, уже в 25 лет создав свой первый автомобиль – Lohner-Porsche. В 1900 году этот экипаж получил Гран-при Парижской всемирной выставки.

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К Порше пришли деньги и слава. В 1906 году он становится главным конструктором и техдиректором венской автомобильной фирмы Austro-Daimler. В Первую мировую войну разрабатывает машины, моторы для самолётов и дирижаблей. За свою деятельность от был награждён орденом Кайзера.

Интересно, что Порше, благодаря силе своей технической смысли, стал почётным профессором Венского технического университета – хотя высшего образования так и не получил.

В 1920-х годах Фердинанд Порше работал на должности главного инженера штутгартской компании Daimler AG, разрабатывая гоночный автомобиль. Под началом Порше были созданы знаменитые «Мерседесы» S и SS.

И вот, наконец, мечта Фердинанда Порше сбылась - в 1931 году в Штутгарте открывается конструкторское бюро Porsche. Бюро начало разработку разнообразных двигателей для автомобилей, мотоциклов, а вскоре на свет появляется прообраз знаменитого «Жука».

Говорят, если бы Порше создал только «Жука», он всё равно стал бы известен как гений машиностроения…

Вторая мировая война изменила жизнь Порше. Его бюро создавало технику для гитлеровской армии, поэтому после войны на бюро обрушились гонения, аресты – как лично на Порше, так и на капитал компании. Архив погиб во время авиационного налёта, многое пришлось начинать сначала.

Всё это подорвало здоровье конструктора и, хотя производство было восстановлено, 30 января 1951 года Фердинанд Порше скончался от инсульта в Штутгарте (Германия).

Беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе

Американский астроном Карл Саган у макета автоматической марсианской станции «Викинг» wikipedia.org

Программа «Викинг» — космическая программа НАСА по изучению Марса. Программа включала запуск двух одинаковых космических аппаратов — «Викинг-1» и «Викинг-2», которые должны были провести исследования с околомарсианской орбиты и на поверхности Марса, в частности, поиск жизни в пробах грунта. Каждый «Викинг» состоял из орбитальной станции — на околомарсианской орбите и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией.

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Программа «Викинг» завершала серии полётов космических аппаратов НАСА для изучения Марса в 70-х годах XX века, начало которым положил с пролётной траектории «Маринер-4» в 1964 году.

Космический аппарат «Викинг-1» был запущен 20 августа 1975 года с мыса Канаверал, штат Флорида. «Викинг-2» был запущен 9 сентября 1975 года. Перед полётом спускаемые аппараты были тщательно стерилизованы для предотвращения заражения Марса земными формами жизни. Марсианская станция размещалась внутри спускаемого аппарата, который помещался в герметичный кожух биологической защиты. Затем аппарат стерилизовали путём воздействия температуры 111 °C (232 °F) в течение 40 часов. Космический аппарат «Викинг-1» вышел на орбиту вокруг Марса 19 июня 1976 года, а «Викинг-2» — 7 августа 1976 года,.

3 сентября 1976 года беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе.

Продолжительность основной программы исследований «Викинг» планировалась в 90 дней после мягкой посадки, но каждый аппарат проработал значительно больше этого срока. Искусственный спутник Марса «Викинг-1» проработал до 7 августа 1980 года, автоматическая марсианская станция — до 11 ноября 1982 года (вследствие ошибки оператора при обновлении программного обеспечения автоматической марсианской станции направленная антенна опустилась вниз и связь с «Викинг-1» была навсегда потеряна). Искусственный спутник Марса «Викинг-2» работал до 25 июля 1978 года, автоматическая марсианская станция — до 11 апреля 1980 года.

В честь программы названа земля Викинга на Плутоне.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Рождение Интернета и ядерную угрозу.