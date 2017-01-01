Windows 10 можно будет переустанавливать с "облака"

Новая функция появится в одной из следующих сборок.

Компания Microsoft выпустила новую предварительную версию операционной системы Windows 10, в которой появилась опция восстановления системы из облака. Благодаря этому система способна восстанавливаться после сбоев, не занимая дополнительное место на жестком диске, рассказывают разработчики в блоге Windows.

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Современные версии Windows позволяют в случае сбоев и неполадок переустанавливать операционную систему без необходимости в установочном диске. Для этого система еще при установке создает на диске небольшой скрытый раздел, где хранятся файлы, необходимые для восстановления системы к оригинальному состоянию. При этом если по каким-то причинам этот раздел недоступен, то для переустановки системы понадобится отдельный носитель с установочными файлами, что не всегда удобно.

Кроме диска восстановления есть и другие способы восстановления и переустановки операционных систем. Например, в macOS с 2011 года (OS X 10.7 Lion) на новых компьютерах помимо обычной переустановки доступна опция восстановления из облака. При такой опции восстановления компьютер скачивает файлы, необходимые для переустановки, не из скрытого раздела, а с серверов компании.

Microsoft уже тестировала подобную функцию на своих компьютерах Surface, однако она не была доступна обычным пользователям на компьютерах других производителей. В тестовой версии Windows 10 18970 компания добавила такую возможность в версию, предназначенную для любых компьютеров. При нажатии опции восстановления в настройках пользователь сможет выбрать между локальным восстановлением из сжатой копии Windows на жестком диске и облачным восстановлением с сервера Microsoft.

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При выборе облачного восстановления пользователю придется скачать примерно три гигабайта файлов, поэтому компания советует использовать ее при наличии высокоскоростного подключения к интернету. Пока опция доступна только в версии для членов программы Windows Insider, однако вскоре она станет доступна в публичной версии.

Одна из известных особенностей Windows 10 заключается в довольно агрессивной политике принудительных обновлений. В прошлом году компания начала использовать алгоритмы машинного обучения для того, чтобы выбирать наиболее удобное для пользователя время принудительного обновления.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекращает поддержку устаревших версий Windows 10.